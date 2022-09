Paco de Miguel se quiere lanzar como standupero y usuarios lo critican: "Aburriría rápido" (VIDEO)

Paco de Miguel volvió a dar de qué hablar, luego la polémica con Lolita Cortés en La Academia. Ahora el influencer expresó sus intenciones de dedicarse al stand up, por lo que recibió críticas de parte de los usuarios de las redes sociales.

El influencer Paco de Miguel fue invitado al programa de La Caminera de Exa en donde habló de que le gustaría hacer un show de stand up, incluso señaló que ya ha tomado cursos para poder presentar una rutina.

Asimismo, el creador de contenido explicó que tiene pensado el show de una forma en la que pueda interpretar a todos sus personajes y que, incluso, le gustaría tener en el escenario un maletín para poder ir sacando la ropa y caracterizarse delante del público.

“Me gustaría, no lo he hecho, pero es algo que me gustaría probar. He tomado cursos de stand up y a ver, quién sabe, a lo mejor y pronto, ahí me aviento con algo. Tengo ganas de hacer algo con todos los personajes, algo como de cambios, o sea, yo mismo y para interpretar algunas situaciones en el escenario, tener una cajita e irme cambiando”, dijo Paco de Miguel en el programa de radio.

Usuarios critican a Paco de Miguel por querer hacer stand up

Las declaraciones de Paco de Miguel en las que expone sus intenciones de querer hacer stand up, desataron las opiniones encontradas entre los usuarios de las redes sociales.

Mientras algunos señalaron que estarían emocionados de ver su rutina, otros más aseguraron que se aburrirían. También criticaron que el influencer quiera hacer un show con todos sus personajes, pues señalaron que en realidad así es su personalidad, cómo hablan todos sus personajes.

“Lo malo es que todos sus personajes hablan igual, igual que él”, “Yo pensaba que eran personajes, pero es él”; “Él es todos sus personajes”, “Lo malo es que aburriría rápido”, “Si apenas pudo con La Academia”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.