Este es el pacto que Alejandro Fernández rompió con su exesposa América Guinart (VIDEO)

América Guinart fue la única mujer con la que Alejandro Fernández se casó en su vida, con ella tuvo tres hijos y aunque se separaron tiempo después, ella y el cantante mantuvieron una relación buena que tenía un pacto, el cual lo rompió el artista.

América Guinart fue interceptada por la prensa y reveló que el pacto que tenían ella y Alejandro Fernández después de separarse era que ninguno de los dos iba a presentar a sus nuevas parejas ni las llevaría a eventos familiares.

Sin embargo, dijo la exesposa del Potrillo, el cantante rompió dicho pacto cuando Alejandro Fernández llevó a su novia el cumpleaños de su nieta Cayetana.

“Él y yo teníamos un acuerdo, que él había pedido, en donde en los eventos familiares de mis hijos yo no llevara una pareja y él no llevara una pareja y lo habíamos mantenido así por muchos años. Hace no mucho se dio una situación familiar y él llevó a su pareja a mi casa y sí nos extrañó mucho”, dijo América Guinart.

Tras romper dicho pacto, la ex del Potrillo decidió también llevar a su novio al cumpleaños de Cayetana y fue ahí done Alejandro Fernández conoció a la actual pareja de su exesposa.

Ex de Alejandro Fernández no verá la series de Vicente Fernández

América Guinart dijo que prefiere no ver las series de Vicente Fernández porque considera que le podrían remover recuerdos que la podrían lastimar, por lo que no tiene planes de ver las series, pero no descartó que en un futuro se de la oportunidad.