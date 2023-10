'Pacto de silencio': Este es el final explicado de la serie de Netflix

"Pacto de Silencio" es la nueva serie de Netflix, la cual está cautivando al público, pues además de contar con un gran elenco que brinda magistrales actuaciones, la historia es envolvente y mantiene al espectador al filo de su asiento. Si ya viste "Pacto de Silencio", en La Razón te explicamos el final de esta primer temporada.

Es importante mencionar que a continuación vendrán spoliers de la historia, la cual sigue a Brenda, una joven y exitosa influencer que no enfrentó una infancia precisamente tranquila.

Brenda, motivada por el abandono que sufrió de pequeña, decide emprender una peligrosa venganza e infiltrarse en la vida de cuatro mujeres para encontrar a la madre que la abandonó al nacer.

La historia apuesta por un melodrama relativamente clásico al que se le añaden toques de suspenso. El pasado es una parte importante de la trama y son sus consecuencias las que se exploran gracias a varios personajes.

Camila Valero se enfrenta a su primer rol estelar, el cual es muy complejo, pues le permite abordar diversas emociones en torno al objetivo que el personaje tiene desde un principio.

“Yo insistía mucho en llevar a Brenda hacia un lado más sensible, más vulnerable. Tengo un carácter muy fuerte que he aprendido a controlar y a esconderlo, me he vuelto una persona más suave. Con Brenda tuve que sacar ese carácter fuerte que quizá tengo hasta castigado”, expresó la actriz mexicana, hermana de Michelle Salas.

¿Qué pasó al final de esta serie?

Al final de la serie, han pasado seis meses desde que Irene le disparó a Adriano para salvar a su hija Brenda. Ahora, las demás amigas están resolviendo sus problemas ya que han aprendido una lección tras los hechos.

Irene visita a su hijo en su cárcel y él únicamente le pregunta cómo está Brenda y si es feliz con su pareja, pero no recibe una respuesta. Pasan los días y se revela que Brenda se va a casar con César, además de que recibe la visita de un señor y de varios chicos, quienes son sus hermanos y su padre, Rubén.

¿Quién es la mamá de Brenda?

La mamá de Brenda resulta ser Irene, quien al tener una gran ambición nubló su pensamiento y tomó la decisión de dejar a su hija, pero el cargo de consciencia nunca la dejó en paz, por lo que tuvo otro hijo para intentar llenar ese vacío.

Al parecer, Adriano era consciente de todo esto, es por ello que se dejó influenciar por malos pensamientos, pues él quería acabar con Brenda desde que supo que era la hija de Irene.

