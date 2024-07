Paola Durante llora al descubrir que su ex novio, Mario Cásares, volvió con su esposa tras proponerle matrimonio | VIDEO

La Casa de los Famosos México 2 apenas comenzó, pero ya ha dejado muchas anécdotas y declaraciones que sorprenden al público por completo. Ahora, Paola Durante rompió en llanto tras recordar a un novio con quien estuvo a punto de casarse, pero con quien "le fue muy mal".

Por si fuera poco, Shanik Berman le hizo saber a Paola Durante de Mario Cásares, el hombre de quien la famosa modelo hablaba, no solo estaba casado mientras estaban juntos, sino que terminó por regresar con la esposa tras proponerle matrimonio a la habitante sorpresa de La Casa de los Famosos México 2.

Este dato ha sorprendido por completo al público, quien señala cómo ha sufrido en la vida la conocida de Mario Bezares y se encuentran a la vez sorprendidos por todo lo que sabe Shanik referente al mundo del espectáculo, pues parece que no se le escapa nada.

Paola Durante se enoja al enterarse que la exhiben como amante de Mario Bezares en serie de Paco Stanley Foto: Captura Multimedios

Paola Durante rompe en llanto

Durante una conversación con Gomita, Shanik y Sian, Paola Durante indicó que ella ya no tiene lívido y aseguró que debía ser por la menopausia, pero añadió, "lo que pasa es que me iba a casar hace tres años y sí me fue muy mal".

Al ser cuestionada por Gomita sobre lo que pasó, Paola suspiró y dijo, "me enamoré heavy", ante lo que Shanik aclaró que el hombre estaba casado, aunque Durante rápidamente corrigió, "estaba separado Shanik, me dio anillo" y la periodista volvió a intervenir al decir que el hombre volvió con su esposa.

"No sé, tu sabe más que yo, ¿Cómo sabes?" cuestionó la modelo, "¿regresó con su esposa? Me acabo de enterar" aseguró e hizo un gesto que reveló que estaba a punto de llorar. La famosa aseguró que gracias a él descubrió que "no necesita a un hombre para ser feliz".

¿Quién era el novio de Paola Durante?

Mario Cásares tuvo una relación con Paola Durante entre 2019 y 2020. Se sabe que era un empresario con un negocio de producción de eventos y detallaba Paola que lo conoció mientras él atravesaba un complicado divorcio.

Mario Cazares se fue a vivir con Paola Durante al mes y medio de relación, pues indicó en ese momento que "no sabía vivir solo". A los dos meses y medio, le dio anillo de compromiso; sin embargo, meses después terminó con ella y volvió con su esposa, una DJ llamada Adriana Dendena.