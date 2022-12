¿Paola Rojas va a actuar en telenovelas?: "Me lo acaban de proponer"

Tal parece ser que Paola Rojas podría cambiar de giro, pues posiblemente se incorpore al elenco de una telenovela.

En entrevista con el programa “Hoy”, Paola Rojas habló acerca de su vida amorosa con su novio Marcelo Imposti, quien ya la olvidó a olvidar completamente a Zague y su impactante video.

"Estoy contenta, estoy acompañada, familiarmente muy bien. Insisto, no ha sido un año fácil, pero puedo con lo difícil", dijo.

“Ha sido un año de muchos retos, de logros importantes, muy emocionante y creo que cierro con mucha ilusión, muy emocionada", agregó Paola Rojas.

Tras ello, la famosa reveló que le propusieron incorporarse al elenco de una telenovela, lo cual los fans no saben si será una buena o mala idea.

"Acabo de recibir una propuesta, qué chistoso, la verdad es que no estaba en mi radar, pero, ¿qué te digo? Estoy en plan de apertura, tengo ganas de aprender, de explorar, de viajar, tengo ganas como de volar", dijo.

"Me siento con mucha curiosidad, entonces sí, ya te digo acabo de recibir esta propuesta que no he ni procesado, pero estaría dispuesta a escuchar diferentes opciones. Tengo ganas de hacer cosas diferentes", finalizó Paola Rojas.