Paola Rojas habla sobre el rumor que la relacionó con "El Canelo" Álvarez: "Me sentía una cougar"

La periodista Paola Rojas reveló la verdad de por qué era tan cercana al boxeador Saúl “Canelo” Álvarez en el 2019 y también contó que los rumores sobre una supuesta relación amorosa terminaron con su amistad.

Paola Rojas participa en el programa de Netas Divinas y ahí contó los detalles sobre los rumores que señalaban que ella y el boxeador eran novios.

La periodista contó que ella era la persona que vinculaba a “Canelo” Álvarez con fundaciones, pues se sabe que el boxeador muestra su apoyo y ayuda a las personas que más lo necesitan.

“Inventaron que era novia del Canelo cuando lo único que me vinculaba con él era que es un tipo que no tiene problemas de presupuesto, pero que decide usarlo para ayudar a chavitos enfermos, lo ha hecho muchas veces”, dijo Paola Rojas en el programa de televisión.

“Yo tenía la fortuna de ser la vía para que justamente ayudara a fundaciones e instituciones, por eso iba a las peleas, lo entrevisté y me lo inventan de novio”, señaló la periodista.

La novia del “Canelo” Álvarez se incomodó ante los rumores

Paola Rojas dijo que su relación de amistad para ayudar a fundaciones, entre ella y “Canelo” Álvarez se dio por terminada, debido a los rumores y sugirió que la novia del boxeador en ese entonces se sentía incómoda ante los dichos que circulaban en Internet.

te puede interesar “'Canelo' no debe confiarse de Yildirim aunque no sea la pelea de su vida”: Lamazón

“Yo ya me sentía la cougar con él, todo mal y no era cierto, nada que ver. Supongo que le fue incómodo (a la novia), no estoy afirmándolo”, contó Paola Rojas.

Esta historia del “Canelo” Álvarez y Paola Rojas resurgió debido a que el boxeador tendrá una importante pelea este sábado 27 de febrero con el turco Avni Yildirim por los títulos supermedios de la Asociación Mundial de Boxeo y del Consejo Mundial de Boxeo.