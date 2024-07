Paola Suárez niega que la demandaron tras ser acusada de abuso: 'me están causando daños'

Paola Suárez, una de Las Perdidas, no va a dejar que los medios de farándula amarillistas emitan calumnias en contra de ella, pues lanzó un comunicado en el que niega haber sido demandada tras haber sido acusada de presuntamente abusar sexualmente de un joven.

Y es que gente de la farandulera como Jorge Carbajal le dieron difusión a un video en el que Paola dice que reveló que "forzó" a un joven para tener relaciones sexuales con ella. Como se hizo un mega escándalo, la famosa salió a decir que todo había sido consensuado.

Asimismo, Paola Suárez sacó un comunicado para decir que todo lo que se duce de ella es falso y falacias que buscan calumniarla.

La famosa dijo que en su texto que no cuenta "con ninguna denuncia" en su contra, "de esa naturaleza ni de ninguna otra, puesto que no he cometido delito alguno".

"Siempre he sido y seré respetuosa de su trabajo, soy respetuosa de la libertad de expresión, de la opinión y de la crítica, sé que todos tenemos el derecho fundamental de decir lo que pensamos", añadió tirándole a periodistas de espectáculos.

La famosa pidió que si le van a tirar hate que sustenten con datos verídicos la información y remarcó que “una cosa es la libre expresión, la critica y la opinión, y otras es abusar de esa libertad de expresión".

"No es necesario ser un experto para darnos cuenta que están usando la libertad de expresión de manera indebida y abusiva; sus intenciones van más allá de la libertad de expresión y constituyen no solo un acoso moral, también me están causando daños y prejuicios. (...) Su propósito es de carácter ofensivo", añadió.

Paola Suárez agregó que la prensa de farándula está "abusando de la libertad de expresión, cuando queda claro que su única finalidad es la de exponerme al odio y al desprecio del público".

"Deseo que estos periodistas y comunicadores ceses sus publicaciones sobre la falsa acusación que me imputan, pues solo perjudica mi persona, mi trabajo, a los miembros de mi familia y quienes dependen de mí", finalizó la amiga de Wendy.