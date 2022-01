¡Paren todo! Nightwish dará concierto en la CDMX, conoce TODOS los detalles

Todo apunta a que el 2022 será un gran año para la música en México, pues se anunció que la legendaria banda de metal sinfónico Nightwish ofrecerá un concierto en el país de proporciones épicas.

Nightwish anunció que vendría a México en 2021, pero la banda finlandesa tuvo que posponer su espectáculo por la pandemia de COVID.

No obstante, Nightwish llegará con todo el poder este 2022 a uno de los recintos de conciertos más importantes del país.

Será el próximo 22 de octubre cuando Nightwish haga retumbar el palacio de los deportes con éxitos como “The Phantom of the Opera”, “End of All Hope” y “Noise”.

Y los integrantes de Nightwish no vendrán solos, pues traerán como invitado especial a la nueva pero poderosa banda Beast in Black, la cual es su paisana.

La preventa Citibanamex para el concierto de Nightwish será el 24 y 25 de enero. Tras ello las entradas estarán disponibles para el público en general.

