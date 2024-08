La VERDAD de la participación de Juan Pablo Medina en los Juegos Paralímpicos París 2024

El actor Juan Pablo Medina estará en los Juegos Paralímpicos de París 2024, lo que sorprendió al público y generó varias críticas al respecto sobre la participación del integrante del elenco de series como La Casa de las Flores o Bandidos.

"Gracias por permitirme vivir esta gran experiencia y conocer gente tan hermosa", mencionó Juan Pablo Medina sobre su participación en los Juegos Paralímpicos París 2024, en una publicación en Instagram donde publicó varias fotos en las que se muestra con su prótesis de la pierna.

Ante ello, muchos de los usuarios se mostraron sorprendidos por la noticia de la participación del actor y se preguntaron sobre la disciplina en la que podría participar el famoso, pues en las imágenes lo vemos en diferentes disciplinas.

¿Qué hará Juan Pablo Medina en los Juegos Paralímpicos París 2024?

Si bien algunos aseguraban que el famoso representaría a México en carreras, pues en algunos videos se le podía ver corriendo, pero en realidad, el mexicano no está buscando conseguir una medalla en la competencia, sino que es una de las acciones que realiza para dar visibilidad a las personas con capacidades diferentes.

De acuerdo con su representante artístico, Triana Casados, Juan Pablo Medina viajará en los próximos días al Viejo Continente como representante de una marca de prótesis, más no como atleta representando al país.

Medina vivirá la experiencia de los Juegos Paralímpicos de Paris 2024, una experiencia que agradeció mientras resaltó la importancia de la comunidad y el apoyo en su proceso de recuperación.

Aclaran la participación de Juan Pablo Medina en los Juegos Paralímpicos París 2024. Especial

¿Por qué Juan Pablo Medina perdió una pierna?

Fue en julio de 2021 cuando Juan Pablo Medina fue llevado a un hospital inesperadamente y sufrió una amputación de pierna posteriormente.

En una entrevista para el podcast Cracks, el actor recuerda lo que sucedió: “Estaba en una grabación, estaba haciendo un proyecto muy importante para mí, donde tenía puesto todo. Ese día bajamos a comer, estábamos en un hotel grabando, subo al cuarto y me estaba empezando a sentir medio mal”, cuenta el actor, quien mencionó que se negó a abandonar el trabajo a pesar del dolor.

"En ese momento no pensaba en mí, decía: ‘No puedo abandonar el trabajo’. Estaba mareado y me dolía la panza impresionantemente y cuando entré, me metieron a urgencias. Lo tengo un poco borroso: bajaron a hacerme estudios, después de eso, blackout. Tengo una imagen en la que uno de los médicos me dijo: ‘Voy a hacer todo por salvar tu pierna’. Me enteré de que fueron 3 días después”, agregó.

Juan Pablo Medina sufrió un infarto silencioso, lo que provocó una trombosis que afectó su intestino y una de sus piernas. Ante ello, el actor no tuvo más opción que perder la pierna; sin embargo, no se dejó caer y hoy en día, es una historia de inspiración para miles.