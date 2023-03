Pati Chapoy revela que le han pedido que corra a Daniel Bisogno de Ventaneando

Pati Chapoy habló sobre Ventaneando y todo el proceso que tuvo que pasar para consolidar el programa como uno de los mejores de la televisión mexicana.

La periodista le contó a Yordi Rosado algunos momentos que se han vivido en los casi 30 años que tiene Ventaneando el aire en TV Azteca.

Pati Chapoy contó que en dos ocasiones le pidieron que despidiera a Daniel Bisogno, uno fue Roberto Romagnoli y el otro fue Alberto Ciurana.

La cabeza que me pidieron fue la de Daniel cuando llegó Romagnoli dijo ‘hola buenas tardes, soy el director quiero que corras a Daniel’ Pati Chapoy

“El segundo fue Ciurana y ahí me puse como leona y les dije de ninguna forma y me fui directo a la oficina de Ricardo y le dije ‘está pasando esto y no estoy de acuerdo’”, contó Pati Chapoy.

La líder de Ventaneando señaló que le motivo por el que Alberto Ciurana quería despedir a Daniel Bisogno fue porque había una persona que había hablado mal sobre TV Azteca y el “Muñe” regañó a esa persona por sus comentarios

Pati Chapoy recuerda las salidas de Atala Sarmiento y Pepillo Origel

Pati Chapoy contó que a lo largo de los casi 30 años que tiene Ventaneando al aire ha habido varios cambios, recordó que Atala Sarmiento salió de TV Azteca porque fue a pedir un aumento, después de salir de Televisa y no se lo dieron, pues los ejecutivos le mencionaron que tenía que proponer un proyecto.

La periodista contó que la salida que más le dolió fue la de Pepillo Origel, pues se fue a Televisa por más dinero. “Los originales fueron maravillosos, Martha Figueroa se fue porque se iba a ir al mundial, olimpiadas y que después iba a trabajar en el noticiero de Alatorre. Cuando una persona se va es que no quiere estar”, mencionó.