Pati Chapoy revela que Yuridia la odia a ella y a Ventaneando por decirle "gorda": "nos vetó"

Es bien sabido que Yuridia odia a Pati Chapoy y la conductora acaba de dar una nueva versión que está dando mucho de qué hablar por lo polémica que es.

En entrevista con el Escorpión Dorado, Pati Chapoy reveló que Yuridia la vetó a ella y a todo “Ventaneando” porque le dijeron gorda.

"¡Ay, Yuridia! Pues mira, te voy a platicar", le dijo la Chapoy al youtuber, antes de contarle la triste historia de su pleito.

"No es, no somos amigas, pero yo la admiro mucho, el asunto es que cuando salió a la academia estaba muy pasada de peso y entonces siempre comentamos en el programa qué era tremenda cantante, que nadie como ella, pero que estaba gorda", dijo Pati Chapoy.

Por ese comentario, Yuridia se ha negado a hablar con alguien del equipo de la periodista y posiblemente eso será así hasta el final de los tiempos.

"Pues hasta el día de hoy no acepta el micrófono de Ventaneando, no nos da entrevista, no quiere ni saber obviamente de mí, ni de la gente de Ventaneando, ya los vetó", finalizó.