Pati Chapoy se pone mal en Ventaneando y paramédicos la atienden ¿Qué le pasó?(VIDEO)

La periodista Pati Chapoy, titular de Ventaneando, se sintió mal en pleno programa y tuvo que ser atendida por paramédicos.

La conductora de Ventaneando publicó un video en su canal de YouTube en el que explicó que durante la transmisión del programa comenzó a sentir malestares.

Me empecé a sentir rara, empecé a sudar mucho y, después del sudor, la taquicardia, y ya no me termino de sentir bien, no sé cómo ando de la presión Pati Chapoy

En el clip se puede ver que Pati Chapoy está detrás de cámaras sentada en un sillón, mientras una paramédico la está atendiendo. La especialista le coloca un aparato para medirle la presión arterial.

La paramédico le dice que la tiene muy baja, además de que se le subió el azúcar. “Tiene 90-60, la normal es 120-80, entonces sí hay una diferencia. Y su glucosa está en 135, no debe pasar de 120; vamos a suponer que es porque desayunó fruta y lo que me comenta, pero no tiene que estar tan alto, no debe pasar de 120”, le dice la especialista a Pati Chapoy.

Pati Chapoy se sintió mal por desayunar hot cakes

Después de que la periodista fue atendida, sus compañeros del programa como Pedro Sola y Mónica Castañeda se acercan a ella para preguntarle su estado de salud, a lo que Pati Chapoy responde que solo tuvo una baja de presión a causa del desayuno que comió.

Se me bajó la presión, pero ya me siento mucho mejor. Resulta que desayuné hot cakes con un café… A ver, explica Pedro Sola lo que me explicaste a mí Pati Chapoy

A lo que Pedrito Sola comentó que los hot cakes son un golpe de carbohidratos para el cuerpo y en combinación con el café provoca malestar en el cuerpo.