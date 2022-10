Paul Stanley: ¿Qué dice la carta que le escribió a su papá antes de que lo mataran?

Paul Stanley se abrió ante sus fans y reveló qué es lo que dice la brutal y desgarradora carta que le escribió a su padre Paco Stanley antes de que los asesinaran en el restaurante El charco de las ranas.

En entrevista con el Burro Van Rankin, Paul Stanley habló de cómo su papá no quería que nadie supiera que él existía, pues fue producto de una relación extramarital. No obstante, tras ser asesinado se supo públicamente que lo había engendrado.

"No sabían que existía yo. Fue bien difícil. La verdad ese tipo de infancia fue un pedo. Yo quería hablar con mi jefe, sabía su celular... Recuerdo una Navidad que le marco, me contesta y le digo: 'Hola, papá', y mad***, me cuelga", comentó triste.

Fue por ello que Paul Stanley reveló que le escribió a su papá antes de que lo mataran, en la que le decía todo lo que sentía por que lo negaba, lo ocultaba y no pasaba tiempo con él.

"Le escribí una carta, me acuerdo que puse: 'Algún día te vas a dar cuenta que todo este tiempo me pudiste haber aprovechado, pero va a ser demasiado tarde', y a la semana matan a mi papá", apuntó.

Finalmente, Paul reveló cómo fue la última vez que vio a Paco Stanley: “Fuimos a comer con él y en la plática, mi jefe traía una tristeza, traía algo. Se tomó unos tragos, se puso a llorar y me dijo: 'Un día me voy a ir y te voy a dejar algo, solamente quiero que sepas que lo que te deje quiero que lo dupliques, pero que nunca te olvides de tu mamá'".