Paul Stanley habla de cuando huyó de 'Hoy' para no ver Mario Bezares: 'muchas emociones'

Todo mundo se burló de Paul Stanley el día que huyó del programa “Hoy”, su lugar de trabajo, el día que invitaron a Mario Bezares, quien obviamente se puso a hablar de Paco Stanley y hasta hizo el polémico “Gallinazo”, turbio baile que lo inmortalizó el día que se cayó una bolsa de lo que niega que era “perico”. Ahora, el hijo del ejecutado Paco Stanley rompió el silencio y habló de aquel día en el que tuvo miedo a encarar al hombre que se dice que presuntamente entregó a su papá.

En entrevista con el reportero del chisme Eden Dorantes, Paul Stanley decidió armarse de valor y hablar del aquel cercano día en el que el miedo y terror lo hicieron dejar “Hoy”, causando así risas y pena entre los fans del matutino.

Paul Stanley



es tendencia porque Mario Bezares estuvo como invitado en el programa Hoy pic.twitter.com/2vBi1GQGRf — Por qué es tendencia 🇲🇽 (@porqtendencia) June 11, 2024

En la charla, la cual hizo desde el interior de un vehículo, como si fuese alguien importante, contó los motivos por los cuales se escapó del programa y su sentir respecto a que en su propia casa le hayan hecho tremenda traición y burla hacia él al invitar a Mario Bezares.

"Me crucé con él desde morrito como a los 15 años, sabes que, pues no me interesó, la neta y bueno, yo respeto los proyectos de la empresa, ahora sí que de donde como… y nada, cada quien por su lado, se llevó a cabo la entrevista”, inició en el famoso.

Regresa a hacer el gallinazo a HOY 🐓 @mario_bezares pic.twitter.com/h6sU9oxx0M — Programa Hoy (@programa_hoy) June 11, 2024

Respecto a por qué se escapó, Paul Stanley reconoció que no iba a soportar ver al señor que casualmente se fue al baño cuando ejecutaron a su papá:

"Fue una decisión personal, la verdad no me interesó estar ahí, es mover muchas emociones… pues es que ya después de tanto tiempo, lo que menos quieres es regresar a lo mismo. Yo estoy ahorita ya en otra etapa de mi vida, que es lo más importante", pronunció.

Finalmente, Paul adelantó que viajará a España de vacaciones con uno de sus hermanos, por lo está dejando grabados varios programas de “Hoy”.