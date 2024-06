Paul Stanley recuerda a su papá Paco Stanley a 25 años de su asesinato con peculiar VIDEO

Fue exactamente hace 25 años, el 7 de junio de 1999, cuando Paco Staley fue ejecutado afuera del restaurante El charco de las ranas, dándole así a México uno de sus momentos más turbios e icónicos de la farándula, pues existen muchas teorías escabrosas respecto a los motivos del asesinato del famoso y la implicación de sus cercanos, como Mario Bezares, quien casualmente se fue al baño antes de que le dispararan a su ex jefe. Ahora, Paul Stanley, el hijo del conductor, recordó a su polémico progenitor con un peculiar video en sus redes.

Cabe recordar que actualmente es tendencia la serie “¿Quién lo mató?”, la cual justamente habla sobre cómo fue el asesinato de Paco Stanley; la producción ha generado polémica entre Bezares y el resto de los implicados, pues aseguran que s amarillista y muestra cosas que, según ellos, no sucedieron.

Chilango que se respeta dice “aquí mataron a Paco Stanley” cuando pasa por El Charco de las Ranas. pic.twitter.com/9POIkq8Ibr — Borrachito 🥃 (@B0RRACHIT0) June 7, 2024

Y uno de los críticos del proyecto ha sido justamente Paul, quien ha salido a defender a su progenitor, pese a que en varias ocasiones ha confesado que el famoso lo negaba y que no lo quería.

"No sabían que existía yo. Fue bien difícil. La verdad ese tipo de infancia fue un pedo. Yo quería hablar con mi jefe, sabía su celular... Recuerdo una Navidad que le marco, me contesta y le digo: 'Hola, papá', y mad***, me cuelga", contó todo triste en una entrevista con el Burro Van Rankin.

¡Se ultra mamaron! 🤣



Al popular gallinazo, en la serie #QuiénLoMató lo renombraron como PERICAZO. pic.twitter.com/NW1imuhsNe — Fernando Castañeda (@el_ferb_) May 24, 2024

Ahora, Paul Stanley decidió recordar a su difunto padre a 25 años de su asesinato de una manera muy peculiar: compartiendo un fragmento de una entrevista que le hicieron al autor intelectual del “Gallinazo”.

"Yo creo que no es importante la religión que tengas sino lo creyente que seas en un ser. Soy un ferviente creyente en Dios [...] Básicamente admiro a Dios, claro que admiro a mucha gente talentosa, me nutro mucho de los poetas, me nutro mucho de la filosofía, soy una persona muy intensa, muy profunda, muy sola cuando estoy solo, y me gusta mucho estar sólo. Me alimento mucho de lo que leo, de lo que escribo y de lo que siento. Y eso, me hace sentir un poquito más honesto, más humano", dice Paco Stanley en el video.

El video fue acompañado con un breve mensaje de Paul Stanley, en el cual recordó a su padre: "Hace 25 años te fuiste, hoy te recuerdo todos los días con amor, honrando tu vida, extrañándote y resiliente", escribió.