Pedro Sola promueve la vacunación y se recupera del COVID con VIDEO bailando

Pedro Solo está recuperándose del COVID y para agradecer los mensajes de apoyo que ha recibido por parte de sus fans, y promocionar la vacunación, el conductor compartió un video épico que ya es viral.

Pedro Sola se contagió de la variante Delta de COVID; pese a ello, el conductor aseguró que estar vacunado contra el virus fue la gran diferencia entre estar intubado en un hospital al borde de la muerte y estar recuperándose en su casa de un catarro.

“Como agradezco la enorme cantidad de personas, cercanos o no que me han contactado para saber de mi salud y desearme lo mejor. Me siento querido, arropado por tantos que me emociono y me enorgullezco de ello. Los buenos deseos e intenciones ayudan”, señaló Pedro Sola en un mensaje.

Ante las muestras de cariño y con la intención de que la gente que no cree en la vacuna, como Paty Navidad, vaya a aplicársela, Pedro Sola subió un video en el que promociona la inoculación con un divertido baile.

“No te distraigas, sigue cuidándote y cuidando a los demás, usa siempre el cubrebocas pero lo más importante VACUNATE”, es el mensaje con el cual acompaña Pedrito el clip, en el cual aparece bailando junto a la leyenda “con su ayuda el bicho me la p…”.