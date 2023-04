Peso Pluma: ¿Cuándo y dónde son los conciertos de Doble P en México?

Peso Pluma es el artista del momento, pues sus corridos tumbados todos pachequianos encantan a todos y se prestan para un ambiente bien bélico. Es por ello que los conciertos que ofrecerá en México se van a agotar.

Peso Pluma está de gira por el territorio mexicano y sus conciertos apuntan a ser épicos y a generar descontrol entre los fans.

Por si ponen Peso Pluma en el gym pic.twitter.com/fNtI2Sn2xR — Borrachos V.I.P (@BorrachosVIP) April 14, 2023

Y aunque a mucha gente no le gusta su música, Peso Pluma no se descontrola con sus detractores, pero aún así los humilla bajita la mano:

Peso Pluma alcanza un nuevo peak en el Daily Top Artists Global, en la posición #3 (+1), superando a The Weeknd. pic.twitter.com/H0UYRDxCe1 — Peso Pluma (@PesoPlumaData) April 23, 2023

“Si no te gusta un género de música es normal y no pasa nada. Pero, si utilizas una palabra tan despectiva simplemente porque no te gusta cierto artista en automático eres clasista e intolerante”, le dijo Doble P a un sujeto que lo llamó naco.

Por ello te dejamos la lista de todos los conciertos que ofrecerá Peso Pluma en México, los cuales son sólo para conocedores y no whitexicans como la nefasta de Maya Zapata.

peso pluma / ella baila sola pic.twitter.com/0gWlSTqE8v — ‏ًً (@spotyfrase) April 16, 2023

Conciertos de Peso Pluma en México