Peso Pluma sube FOTO con Nicki Nicole... y fans lo mandan a terapia: 'quiérete, rey'

Tal parece ser que Peso Pluma sólo va a aprender a la mala y le va sufrir, pues el cantante subió una foto con Nicki Nicole, a tan sólo unos días de que la cantante argentina no sólo negó tener una relación sentimental con él, sino que lo comparó con un perro y una bolsa, menospreciándolo ante el mundo.

“Imagínate que vos sales todos los días con un perro, nadie te va a preguntar por qué sales con un perro, es normal. No estoy diciendo que seas un perro Hassan. Es como si todo el mundo te ve con el mismo bolso te van a decir: ‘alto con el bolso’”, dijo Nicki Nicole en una entrevista.

Peso Pluma “todo feliz”, gritando al mundo con su música que tiene novia, presumiéndola en cada evento publico.

Y la “novia” en una entrevista, comparándolo con un perro y una bolsa 😔💔 pic.twitter.com/E3DzOTcs55 — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) October 11, 2023

Obviamente el hate le llovió a la argentina, quien salió a intentar arreglar sus palabras afirmando que le había dicho perro a Peso Pluma porque se había puesto nerviosa.

“Gente no saquen todo de contexto, solo quise dar un ejemplo, pero me puse bien nerviosa por la pregunta. Pido disculpas si no se entendió bien lo que quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien que quiero”, justificó.

Además, Hassan Emilio Kabande, como todo el simp que es, salió a defender a Nicki Nicole, diciéndole a todos que “vivan y que dejen vivir”.

Peso Pluma comparte una foto con Nicki Nicole via historias de Instagram. 🖤 pic.twitter.com/lNGvXwI3vO — Peso Pluma (@PesoPlumaData) October 19, 2023

Ahora, Peso Pluma subió una foto junto a Nicki Nicole a sus historias de Instagram en la que se dejan ver ambos muy cariñosos. Lamentablemente, se trata de un sentimiento fraternal para la argentina, pues para ella el mexicano es sólo su pana.

Como era de esperarse, los fans se acabaron a Peso Pluma por seguir de simp y le pidieron de la manera más atenta que tenga un poco de amor propio, se de su lugar o, en su defecto, que asista a terapia para poder crecer sentimentalmente.

“Aprenderá a la mala”, “Vete alv pinc*** arrastrado”, “Quiérete un poco más”, “El carnal va a aprender a la mala”, “que bien se ven los amigos”, “Ya lánzate a terapia pa” y “abre los ojos Hassan”, le comentaron.