Pet Shop Boys anuncian concierto en la CDMX; esto es TODO lo que debes saber

Los amantes del synthpop británico están de júbilo y de fiesta, pues los Pet Shop Boys anunciaron que van a dar un concierto en la Ciudad de México, el cual apunta a que será épico e inolvidable.

Este concierto de los Pet Shop Boys será aparte a su participación en el Corona Capital 2023, festival en el cual va a ser unos de los headliners.

Y justamente esa presentación que él dúo conformado por el tecladista Neil Tennant y compositor Chris Lowe va a ofrecer en el Corona Capital 2023 será el próximo 19 de noviembre.

Su presentación en solitario será después y formará parte de su celebrada gira mundial “DREAMWORLD: The Greatest Hits Live”, con la cual festejan 35 años de carrera y en la que interpretarán grandes éxitos como “Always on my mind”, “West end girls” y la épica “Go west”.

no te pierdas: Revelan que Morrissey se enfermó de dengue al llegar a México

El concierto de los Pet Shop Boys en la Ciudad de México será en el céntrico Teatro Metropólitan el próximo 20 de noviembre, justo un día después de su actuación en el Corona Capital 2023.

Afortuandamente para los fans que no tienen tarjeta de crédito CitiBanamex, en esta ocasión no habrá alguna preventa especial, sino que los boletos saldrán a la venta directo el cercano 14 de septiembre.

Los boletos para los Pet Shop Boys podrán ser adquiridos a través de las taquillas del Teatro Metropólitan y mediante la plataforma de Ticketmaster, desde las 11:00 horas de ese día.

Costo de los boletos para los Pet Shop Boys en CDMX

A $2,280.00

B$1,780.00

BB$1,380.00

C $1,080.00

D$800.00

E$680.00