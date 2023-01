Piden prisión preventiva para Inés Gómez Mont; es acusada de fraude fiscal

Un juez ordenó la prisión preventiva de la conductora Inés Gómez Mont, en caso de ser capturada por los delitos de fraude fiscal y delincuencia organizada, por presuntamente haber defraudado al fisco por 3.6 millones de pesos.

Hace unos días a Inés Gómez Mont se le retiró una orden de aprehensión por orden de una jueza federal; sin embargo, la famosa aún cuenta con otras dos activas, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Cabe recordar que a inicios de año Inés Gómez Mont inició un juicio de amparo en contra de las órdenes de aprehensión que aún permanecen activas.

Y es que, además de delincuencia organizada, se le señala de haber realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 3 mil millones de pesos, relacionados con contratos otorgados por el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).

La conductora actualmente se encuentra prófuga de la justicia e incluso sus ex familiares políticos, como su ex cuñada, la acusan de tener retenidos a sus hijos y privarlos de cosas como educación escolar e internet para que no den con ella.