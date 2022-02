Placebo dará un concierto legendario en la Ciudad de México ¿Cuándo es?

Los conciertos regresan en grande este 2022 a la CDMX y cada día se anuncian nuevos espectáculos que apuntan a ser legendarios, como el concierto que Placebo ofrecerá en la capital.

La última vez que Placebo se presentó en México fue en 2017 en el Pepsi Center y ahora la banda lidereada por Brian Molko regresará a la CDMX al titánico Palacio de los Deportes.

Así lo anunció Placeo a través de sus redes sociales, cosa que ocurre días antes del lanzamiento de su nuevo disco "Never Let Me Go", el cual saldrá el 25 de marzo.

El concierto de Placebo en la CDMX será el próximo 12 de septiembre del 2022, en el Palacio de los Deportes.

Hasta el momento se desconoce cuánto costarán las entradas para el concierto, pero ve ahorrando porque su venta comenzará este 15 de febrero a partir de las 11:00 horas.

