"El Polivoz" Eduardo Manzano es hospitalizado de emergencia

El actor Eduardo Manzano, mejor conocido como "El Polivoz", fue hospitalizado de emergencia a causa de una infección biliar. Al respecto, su esposa, Susana Parra, desmintió que el famoso comediante se encuentre en terapia intensiva.

No es cierto. ¡Qué chismosos! No se espanten, está bien mi esposo. Le regresó ese cuadro de infección que ya le habían tratado antes, pero con una sola bacteria que le quede le regresa la infección biliar, pero ya está bien, nunca he perdido el apetito, ni la risa, aclaró la cónyuge del actor.