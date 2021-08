Poncho de Nigris trata de vacunarse cambiando su dirección y usuarios le exigen que respete las reglas

Poncho de Nigris denunció en redes sociales que no le quisieron aplicar la vacuna porque cambió su dirección para que se la pusieran.

El influencer hizo un Instagram Live en el que captó todo lo ocurrido en el centro de vacunación de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Al llegar al lugar, le pidieron su credencial de elector, pero al ver que no coincidía con la zona en la que se estaba aplicando la vacuna, le pidieron que regresara otro día a vacunarse en el municipio que le corresponde.

Poncho de Nigris se queja de que no le pusieron la vacuna por cambiar su dirección Foto: Especial

Poncho de Nigris dijo que se registró con una dirección que tenía su esposa en aquel municipio con el objetivo de obtener la vacuna porque, dijo, él va a viajar a la ciudad de México esta semana para promoción y por lo tanto no puede volver otro día para la aplicación.

Poncho de Nigris se mostró muy molesto porque no le quisieron aplicar la vacuna, reiteró que se registró con una dirección de su esposa.

Usuarios le exigen a Poncho de Nigris que respete las reglas

Los usuarios de redes sociales reaccionaron a el video que publicó Poncho de Nigris y dividieron opiniones, la mayoría de ellos le exigieron al conductor que respete las reglas y regrese cuando le toque la aplicación en su municipio.

“Reglas son reglas, quisiste pegarle al vivo es todo”, “¿Está enojado por qué no se pudieron saltar las reglas por él? No te pases que mal ejemplo de subir esto, por eso estamos como estamos”, “Desde preescolar se enseña a seguir las reglas para mejor organización y respeto a ellas, creo que ahora no estuvieron mal hay que respetar, pero ánimo ve a tu municipio y estoy segura que si te la ponen”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.