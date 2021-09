Premios Emmy 2021: ¿En qué canal y a qué hora ver la ceremonia EN VIVO?

Los Premios Emmy 2021, la edición 73 de los galardones, se celebrarán presencialmente este año, pero al aire libre y con pocos invitados, debido a la pandemia de COVID.

Los máximos nominados en los Premios Emmy 2021 son "The Crown" y "The Mandalorian", con 24 candidaturas. Y pisándoles los talones está "WandaVision", con 23.

Los competidores a Mejor Serie Dramática son "The Boys", "Bridgerton", "The Crown", "The Handmaid's Tale", "Lovecraft Country", "The Mandalorian", "Pose" y "This is Us".

¿En qué canal ver los Premios Emmy 2021 en vivo?

La ceremonia de los Premios Emmy 2021 podrá ser vista en México en vivo a través de la señal de TNT, este domingo 19 de septiembre, a las 19:00 horas.

La gala también pude se disfrutada a través de la plataforma de streaming Paramount+, la cual desde hace unos meses llegó a México, con programas como la nueva temporada de “iCarly”.

⏰ ¿Ya tienen todo listo? ⏰ Este domingo 19 celebramos los #EMMYTNT 🙌🏻 Anota: la fiesta inicia a partir de las 6PM (MEX/COL) y 20H (ARG) pic.twitter.com/UlAyWhmn6F — TNT™ América Latina (@TNTLA) September 16, 2021

¿Qué canal es TNT en México?

Izzi: 610

Dish: 370

Sky: 870

Totalplay: 435

