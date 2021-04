Premios Oscar 2021: ¿Hay mexicanos nominados este año?

En la ceremonia de los Premios Oscar 2021, próxima entrega de los premios de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos, la cual se llevará a cabo el próximo 25 de abril en la ciudad de Los Ángeles, no habrá mexicanos candidatos en las categorías de Mejor Película o Mejor Película Extranjera; pero, sí concurre la representación en la importante tipificación de Mejor Sonido. Tres talentosos mexicanos, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés, destacan entre los nombrados por su participación en la producción original de Amazon Studios, "Sound of Metal".

Cinta que compite con otras películas como "Soul", "Greyhoun" y "Mank". Sin embargo, todo parece indicar que podrían ser los triunfadores dentro de esa categoría. "Sound of Metal", nominada a seis premios de la Academia, incluye Mejor Película y Mejor Actor (Riz Ahmed), narra la historia del baterista de una banda de punk-metal, quien repentinamente pierde parte de su audición. Impotente, frente a la posibilidad de tener que dejar su profesión, está sugestionado de que un aparato podría ser la salida para recobrar sus capacidades sonoras.

El sonido es el centro de la película en todas las cataduras técnicas: la estructura de la misma pone a los espectadores en la posición del protagonista, a través de cómo es la progresión de esta pérdida sensorial, lo cual hace cómplice a la audiencia de la desdicha que abriga al personaje. De igual forma, cada elemento que se escucha está subrayado y se deja registrar: toma su propio momento de relevancia para que su alejamiento se sienta aún más dinámico. Los especialistas han dicho que el trabajo realizado por los tres mexicanos es realmente excepcional.

¿Por qué destaca el trabajo de los mexicanos en "Sound of Metal"?

La mezcla de sonido es una de las partes más significativas en cualquier filme. En "Sound of Metal" los mexicanos hicieron un trabajo fuera de serie: acercan a los espectadores a los vaivenes vibratorios que una persona siente cuando pierde la audición; mientras, se sigue la marcha del instrumentista sordo entre silencios y beats de la batería.

Jaime Baksht ha sido galardonado con el Ariel de Plata en tres ocasiones. "Roma", "Ya no estoy aquí", "Museo", Nuevo Orden, entre otros destacados filme, cuentan con su extraordinaria participación. “Fue un trabajo en equipo increíble. Creo que el diseño de sonido que hizo Nicolas Becker (líder del equipo) es una gran cosa. Es algo diferente. El sonido no sólo está narrando la historia de "Sound of metal", sino que es toda una experiencia emocional", ha dicho el notorio sonidista.

Michelle Cuottolenc, experimentada en estos trabajos de sonido en múltiples cintas ("El laberinto del Fauno", "Apocalypto", "La 4ta compañía"), ya había colaborado antes con Baksht en la cinta "En el hoyo"; con esta candidatura se convierte en la primera mujer mexicana en ser designada a ese galardón. Carlos Cortés también ha trabajado en varias cintas, nacionales e internacionales, destaca "Fantastic Mr. Fox" de Wes Anderson.

Todos y cada uno de ellos son importantes creativos en la industria cinematográfica. Los respalda un aval de colaboraciones en grandes producciones nacionales y extranjeras que corrobora su talento en la meta obtener el Oscar a Mejor Sonido en este 2021.

AG