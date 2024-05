Presentan una divertida historia sci-fi obre las relaciones

Dentro de la cartelera semanal en los cines mexicanos es común encontrar comedias románticas de manufactura nacional, lo que no es común es hallar una que se arriesgue a salirse de la fórmula predeterminada en un afán de ofrecerle al público algo diferente a lo que está acostumbrado a ver y es aquí donde sobresale Firma aquí, gracias a tu inteligente y refrescante combinación de humor, romance, ciencia ficción y drama, dando como resultado un producto que se acerca más a series como Black Mirror o películas como Eterno resplandor de una mente sin recuerdos y se distancia un poco de cintas mexicanas con temáticas parecidas.

“Crecí en una generación que estaba entre la idea de nuestros papás de que el amor es para siempre y se tiene que pelear férreamente por mantenerlo aunque no funcione, y amigos que se casaban para separarse después de un par de años, que tenían relaciones con menos nivel de compromiso; al no sentirme identificado con ninguna de esas dos tendencias o propuestas me puse a pensar sobre qué más se puede hacer, dónde más nos podemos meter o dónde más nos podemos identificar y así nació esta idea”, compartió el director Enrique Vázquez en entrevista para La Razón, refiriéndose a cómo se le ocurrió la trama central de su ópera prima cuando se encontraba escribiendo su guion.

El cineasta, en una foto de archivo. Foto: Cortesía

Regina Blandón y otros integrantes del elenco, durante los rodajes. Foto: Cortesía

“En el otro lado de esta historia está el tema del futuro y ya escribiendo la historia nos dimos cuenta que no la íbamos a poder contar dentro de un realismo cotidiano, entonces nos imaginamos cómo sería el amor en un México del futuro, creo que al final fue algo bastante lindo poder compartir esta idea de cómo construir un mundo amoroso del futuro”, señaló.

La idea de que las relaciones románticas ideales duran cuatro años en realidad está basada en estudios científicos reales. “Cuando te enamoras, esto que llamamos amor es una combinación de oxitocina y dopamina en el cerebro, son estos caldos que genera el cerebro cuando conoces a alguien y te enamoras, esta sensación de emoción y mariposas en el estómago son esos caldos, entonces naturalmente se dejan de secretar en cuatro años, aunque hay estudios que dicen que esto sucede en tres años y otros dicen que eso pasa en cinco años; realmente es muy difícil medir exactamente en qué momento nace y muere el amor, esto es lo que están discutiendo los científicos y usamos un punto medio”, comentó.

Creo que lo más bonito de esta película es que genera mucho esa pregunta de ¿yo lo haría o no lo haría? A lo largo de la película vas cambiando de opinión y te vas contradiciendo, primero mucha gente dirá ‘claro que lo haría así’ y luego tal vez se arrepentirán, o al contrario, o pensarán algo como ‘con esto me hubiera salvado de muchas relaciones malas'

Enrique Vázquez

Director

“Creo que lo más bonito de esta película es que genera mucho esa pregunta de ¿yo lo haría o no lo haría? A lo largo de la película vas cambiando de opinión y te vas contradiciendo, primero mucha gente dirá ‘claro que lo haría así’ y luego tal vez se arrepentirán, o al contrario, o pensarán algo como ‘con esto me hubiera salvado de muchas relaciones malas”, remató la cineasta María Torres, quien esta vez coescribió el guion y produjo el filme.

Después de estar el año pasado en Cannes, Firma aquí se estrena en salas de cine este fin de semana y posteriormente llegará a Amazon Prime Video. La cinta es protagonizada por Regina Blandón y Leonardo Ortizgris, quienes encabezan un elenco en el que también sobresalen Patricia Bernal, Harold Torres, Marcela Guirado y Coty Camacho.