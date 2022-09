Presunto feminicida de Yrma Lydya dice que la cantante lo engañó, le robó y le pegó: "'En la realidad ella no fue víctima''

La cantante Yrma Lydya fue asesinada el pasado 23 de junio, presuntamente por su esposo, el abogado de 79 años Jesús “N”.

Los hechos ocurrieron el restaurante Suntory de la colonia del Valle en la CDMX, de acuerdo con las investigaciones, Jesús ‘N’ sacó un arma y mató a Yrma Lydya, sin embargo, nuevas declaraciones salieron a la luz sobre el caso.

Presunto feminicida de Yrma Lydya dice que ella lo engañó, le robó y lo amenazó

Desde el reclusorio Norte, Jesús “N” fue entrevistado por el periodista Mario A. Salgado Becil del Diario de Morelos, y aseguró que su esposa no era la víctima, pues señaló que ella lo engañó, le robó y hasta lo agredió.

“Nunca me casé con la mujer que falleció, es una desconocida para mí. No sé su edad, nunca conocí a su padrastro, todas las direcciones que me daban eran falsas, fue registrada nueve años después de que nació, existen dos actas de nacimiento diferentes, no tiene antecedentes escolares”, declaró el presunto feminicida de Yrma Lydya.

Asimismo, Jesús “N” negó que él le pegara a la cantante, por el contrario señaló que ella era quien lo agredía.

te puede interesar Revelan imágenes de Yrma Lydya horas antes de su asesinato (VIDEO)

“¿Qué hombre de ser hombre le pega a una mujer? Ella me pegaba a mí; no tengo fuerza en las manos, tampoco en los brazos ni en las piernas desde que me operaron de la columna. Me insertaron discos cervicales, primero me pusieron unos de plástico para quitar la infección y después me pusieron unos de titanio”, explicó Jesús “N”.

El esposo de Yrma lydya contó que él fue quien le pidió el divorcio, pues no estaba a gusto porque, dijo, la cantante “desaparecía” y le robaba cosas de la casa.

“Mi relación al principio era buena, ella tenía formas de conducta muy extrañas, a veces solo se iba y desaparecía por días. Me decía que iba con su madre y buscaba pretextos para hacerlo… Soy yo quien le pide el divorcio, ya no estaba a gusto con sus escapadas y sus arbitrariedades y todo lo que me robaba y se llevaba de la casa. Mi asistente te puede dar copia de la demanda de divorcio y se le dio vista al Ministerio Público”, le dijo Jesús “N” al periodista.

El presunto feminicida señaló que Yrma Lydya no era una víctima: "Los medios siguen haciendo aparecer a Yrma como una víctima y en la realidad no lo fue,... ella me amenazó, agredió, defraudó, engañó, explotó, robó y utilizó su actuar y mi edad en decadencia, desestabilizó mí mente y mí vida”, sentenció.

KR