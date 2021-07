Quiero Cantar: Chef Mariano le regala a Bella de la Vega sus puntos y fans estallan contra él

El Chef Mariano Sandoval es uno de los favoritos del público en el programa de Quiero Cantar de Venga La Alegría, sin embargo, hizo enojar a sus seguidores al regalarle los puntos que otorgan los fans a Bella de la Vega.

En el programa de este jueves Mariano habló frente a los jueces de Quiero Cantar y pidió entregarle a Bella de la Vega los puntos para que la actriz pudiera seguir en la competencia de canto.

“Yo me sentí muy cobijado por el público y dicen por ahí que cuando recibas luz esa luz no es tuya la tienes que devolver, ahora Bella para que tu brilles yo te regreso ese abrazo del público dándote los dos puntos que me dieron a mí”, dijo en el programa.

Bella de la Vega no ha tenido muy buenas calificaciones por parte de los jueces, ni tampoco por parte del público, desde que participó en Survivor México.

Fans de Mariano se enojan por regalar sus puntos

Los seguidores de Mariano están molestos por lo que hizo el Chef, pues dicen que ellos votaron por Mariano no por Bella de la Vega. Algunos fans consideran que la decisión del participante de Quiero Cantar es injusta.

“No pueden darle los puntos, nosotros votamos por Mariano no por Bella”, “Bye Mariano”, “Uuuu nooo ¿entonces para que vota la gente por él?” y “No se me hace justo que Mariano le regale sus puntos a Bella, en lo personal, considero que no canta y no merece seguir en la competencia”, son algunos de los comentarios.