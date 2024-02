Rafael Inclán lamenta que a sus 83 años no se puede retirar: 'no tengo capital'

El actor Rafael Inclán acaba de entristecer a muchos de sus fans, pues reveló que a sus 83 años no se puede dar el lujo de retirarse de la actuación, pues no tiene dinero para jubilarse depende económicamente de los trabajos que le salgan en producciones.

El actor, reconocido por sus papeles en el cine de ficheras, reconoció en una entrevista con la prensa de farándula que no sabe hacer otra cosa más que actuar, por lo que justamente eso va a a ser lo que haga el resto de sus días.

Rafael Inclán celebra 83 años con una gran sorpresa!!! 🎂🎉🎊🎈 Sus compañeros de la serie "Chócalas compayito" lo festejaron con pastel y el foro se decoró para tal acontecimiento. 🎂🎉🎊🎈 #cumpleaños #primeractor #trayectoria #festejo @compayitoof pic.twitter.com/aeCiunxQrm — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) February 23, 2024

"No sé de quién sea consentido, pero ojalá que así siga", dijo Rafael Inclán respecto a que sigue teniendo bastante trabajo en las telenovelas de televisa.

Sin embargo, el famoso dejó claro que justamente trabajar es lo que quiere hacer durante el tiempo que le quede de vida, pues es su pasión.

Rafael Inclán nació el 22 de febrero de 1941 en Mérida Yucatán y actualmente es considerado uno de los mejores actores de toda la televisión mexicana. Desde muy corta edad el ahora famoso actor Rafael Inclán supo que quería dedicarse a la actuación ya que cuando el veía la… pic.twitter.com/HlSWIICAjf — Napoleon Reyes (@protbestfriend) February 24, 2024

"No sé hacer nada, no tengo capital para retirarme, no tengo más que mi trabajo, nunca he pensado en retirarme. La bendita carrera de actor te permite tener 90, si llegas, o más y seguir trabajando. Pa qué me preocupo", dijo.

Por ello, Rafael Inclán celebró a colegas suyos como Ignacio López Tarso, quien nunca dejó de actuar hasta el día de su fallecimiento.

Finalmente, Rafael Inclán remarcó que nunca le ha prestado mucha atención a su salud, per dijo que ésta la tiene estable, pese a que en 2018 lo operaron de emergencia debido a una infección en el fémur.

"Nunca me he cuidado, pero ahí voy, la cirugía del fémur está fuerte pero ahí voy. Nunca me he cuidado y no voy a empezar a esta edad. La vida cobra factura y no hay pa' donde", concluyó Rafael Inclán.