Detienen a Rafael 'N', integrante de Aarón y su Grupo Ilusión por el presunto abuso de una menor

Rafael ‘N’, acordeonista y fundador de la agrupación Aarón y su Grupo Ilusión, fue detenido este jueves por el delito de presunto abuso sexual en contra de una menor, la cual sería hija de su ex pareja.

La noticia fue dada por Tere Delgado, ex bailarina, coreógrafa, fundadora del grupo Aroma y ex pareja de Rafael ‘N’, quien acusó al integrante de Aarón y su Grupo Ilusión de abusar sexualmente de su hija menor de edad.

“Hoy se realizó la detención del señor Rafael ‘N’ gracias a la orden de aprehensión que realizó la fiscalía luego de realizar las pruebas correspondientes al delito de ABUSO SEXUAL A MENOR”, señaló la artista.

De acuerdo con Tere Delgado, su hija estaba acudiendo a terapia psicológica, y después de algunas sesiones fue que reveló los presuntos abusos que Rafael le hizo. Inluso afirmó que el ahora detenido intentó sobornar a personas para que no le pasara nada.

“Tras terapias psicológicas se descubrió que mi hija estaba ocultando el abuso sexual que tenía, percatándonos que de todos los malos momentos que puede pasar una niña, los estaba pasando en su propia casa”, detalló.

“Hoy, el señor Rafael ‘N’ está detenido a pesar de todas las piedras que me ponían en el camino pagadas con dinero para callar bocas, callándolas con abuso de poder. Exigí a la justicia prestar atención a mi caso y no me importará gritar, no me importará levantarme con una cartulina afuera de la fiscalía”, abundó Tere Delgado.

Rafael ‘N’ fue trasladado al penal del Bordo de Xochiaca, en Ciudad Nezahualcóyotl, donde próximamente se definirá su situación jurídica.