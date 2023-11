Enrique Guzmán se disculpa por decir que le gustan las menores: 'nunca lo haría'

Enrique Guzmán salió a responder la polémica que se generó en torno a sus declaraciones en las que afirmó que le encantaba mantener relaciones de índole sexual con menores de edad, por las cuales fue tachado de ser un abusado. Ante ello, el cantante se disculpó por sus palabras.

Fue a través de sus redes sociales que Enrique Guzmán, progenitor de Alejandra Guzmán, subió un video en el que leyó un comunicado en el cual estaba la disculpa que su equipo le dijo que leyera, lo cual indignó aún más a los fans.

Espero que @enriqueguzman termine sus días en la cárcel Enrique Guzmán #EnriqueGuzman pic.twitter.com/c0k9GOwbKM — Chuneva (@Chuneva_) November 15, 2023

“Yo llevo mucho tiempo siendo atacado de alguna manera por acusaciones falsas. Nunca he tocado en mi vida a una menor”, inició el famoso.

Enrique Guzmán agregó que ya no soporta el acoso de la prensa, a la cual acusó de quererlo perjudicar: “Ni siquiera me ha pasado por la cabeza, nunca lo haría, pero el constante acoso de la prensa sobre ese tema es intolerable y me hace pensar que alguien con alguna intención, que no tiene nada de bueno, lo está haciendo adrede”.

El famoso agregó que no existen pruebas de que sea real el video en que se afirma fue captado abusando de una menor: “Todas esas acusaciones en mi contra no tienen ninguna prueba, no hay forma, no hay vídeo, no hay recuerdo, no hay ninguna niña diciendo ‘a mí me tocó, es decir, la parte terrible es que se me acusa de tocar a una menor de edad, que no es posible”.

Respecto a sus polémicas declaraciones, Enrique Guzmán dijo que todo había sido sarcasmo, pero que nadie le entendió:

Hola. Soy Enrique Guzmán. O como muchos de ustedes me han llamado: "El cochinote". pic.twitter.com/CSfAzSLlZR — Simpsonito (@SoySimpsonito) November 15, 2023

“Me volvieron a preguntar de un video sobre el supuesto abuso y respondí con sarcasmo entonces ya molesto. Y en el último momento en que yo me retiraba, insistió una mujer que estaba ahí sentada de que había un video. Yo quisiera verlo y que lo vieran ustedes y que lo compartiéramos todos, pero yo no he visto nunca ese video del que habla la mujer", apuntó.

“Yo no he visto nunca ese video del que hablan. De alguna manera me sacó el tapón (...) Me hizo decir cosas que no debía decir en ese momento. No hay forma de que alguien pueda probar con un video que yo haya tocado a una menor. Quiero decirles que nunca en mi vida he tocado a una menor de edad, nunca he tocado a una niña con intenciones sucias”, abundó.

Finalmente, Enrique Guzmán le pidió una disculpa a todos “los que se sintieron ofendidos por ese comentario, espero no haber herido a nadie, espero que si alguien, alguna vez piensa que soy así, pues que llegue con las pruebas en la mano, las pruebas en la mano son las que, lo más interesante de todo”.