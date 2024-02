¿Raquel Bigorra se alegra del delicado estado de salud de Daniel Bisogno?: 'No estoy al pendiente'

Daniel Bisogno es uno de los temas faranduleros de momento, pues su mismísima jefa Pati Chapoy informó que el conductor se encuentra en terapia intensiva, por lo cual todo el mundo está generando teorías y especulaciones respectos a qué enfermedad está devastando su salud. En contraste, Raquel Bigorra al parecer tiene una opinión muy dura sobre el tema, la cual te vamos a compartir a continuación.

Aunque hace años Daniel Bisogno y Raquel Bigorra eran amigos, su relación termino muy mal, al grado de que el famoso despotricó en varias ocasiones en contra de la cubana rubia, pues la acusó de venderle chismes de sus amigos famosos a una revista de farándula.

Daniel Bisogno en terapia intensiva e intubado, así lo confirma Pati Chapoy. pic.twitter.com/ulELwXMFMM — La Comadrita (@lacomadritaof_) February 20, 2024

Raquel Bigorra asistió a un evento a La Casa del Actor, en donde fue interceptada por la prensa del chisme. Obviamente los reporteros le preguntaron respecto a su opinión del delicado estado de salud de Daniel Bisogno, y las declaraciones de la famosa están dando mucho de qué hablar.

Y es que Raquel Bigorra reveló que no tenía ni la más mínima idea de que Bisogno estaba enfermo: "Ya le perdí la pista. Me entero más por ustedes que por otra cosa. Le deseo que ojalá que su salud mejore y que salga adelante, porque tiene una familia, una hija chiquita. Cuando oigo (noticias) siempre le digo a mi esposo 'ojalá salga adelante'. Pero no tengo información de su estado de salud, porque no tengo contacto".

"No estoy al pendiente. No es que tenga contacto con gente allegada a él, ni mucho menos. No es un tema ni un nombre que mencionamos alrededor de nosotros, pero por ese cariño que existió en su momento le deseo que le vaya bien y que salga adelante", añadió la conductora.

Sobre el criticado hermetismo que Ventaneando ha mantenido sobre la saud de Bisogno, Bigorra opinó: "ellos manejan la información como ellos consideren… "que no lo haga uno, que uno no de la entrevista para que veas como te va".

Finalmente, respecto a si ya había perdonado a Daniel Bisogno por todo lo que dijo de ella, Raquel Bigorra apuntó: "Lo importante del perdón ni siquiera se lo tienes que decir a la otra persona, el perdón es para uno. Es decir: qué aprendí de esta situación, qué no volvería hacer y cómo haría las cosas diferentes".