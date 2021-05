La Razón gana 4 premios mundiales de diseño

El diario La Razón fue galardonado con cuatro premios a lo mejor del diseño en la edición 42 de la Society for News Design. Los trabajos distinguidos fueron los dedicados a la muerte del futbolista Diego Armando Maradona, un especial acerca de las elecciones en Estados Unidos, otro sobre la NFL y uno acerca del deceso de Quino, creador de Mafalda.

En esta edición de los premios que otorga la Society for News Design, 27 jueces de todo el mundo revisaron tres mil 200 trabajos de países de todo el mundo que concursaron en 11 categorías.

Con estas distinciones el diario suma 69 galardones otorgados por dicha institución. Por ello, Carlos Mora, coordinador de Diseño, resaltó que “es una época difícil debido a la pandemia, pero La Razón demuestra que sigue adelante pese a las adversidades y logra consolidar año con año la escuela de diseño que forjado en 12 años de existencia de esta casa editorial, siendo uno de los medios a nivel nacional que sigue compitiendo con diarios internacionales. Cada reconocimiento es un orgullo y un gran logro, para todo el equipo, que incluye, diseñadores, editores y directivos, entre otros”.

Cobertura elecciones en EU.

El suplemento titulado “Adiós, Diego Maradona” se alzó en la categoría Cobertura especial: obituarios. Consiste en un trabajo de ocho páginas en las que se documentan diversos aspectos del astro del futbol y contó con la participación de los diseñadores Carlos Mora, Gerardo Núñez y Alan Sanabria; y el liderazgo editorial de Diego Hernández.

“Pese a los cambios en las formas de trabajo en las redacciones, derivados de la crisis sanitaria, no se ha mermado el esfuerzo del equipo de La Razón, que a través de una comunicación efectiva ha logrado sacar la edición día con día, lo cual nos hace ver que podemos superar cualquier adversidad”, destacó Mora.

El otro especial galardonado fue un despliegue de cuatro páginas titulado “Una nueva era de quarterbacks”, dedicado a la edición LIV del Super Bowl. Ganó en la categoría Cobertura especial: deportes y fue realizado por el diseñador Alan Sanabria y coordinado por Diego Hernández.

Maradona

Por su parte, en Cobertura especial: internacional, la distinción fue para el suplemento “Biden ataja a Trump: ‘Es tiempo de sanar’”, enfocado en las elecciones en Estados Unidos. Fue elaborado por los diseñadores Carlos Mora y Armando Segura.

El cuarto reconocimiento fue para la página en la cual La Razón rindió homenaje a Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido como Quino, creador de la tira cómica Mafalda, quien falleció el 30 de septiembre del año pasado. Dicho obituario ganó en la categoría Páginas interiores y fue diseñado por Gerardo Núñez.

Quino

En la edición 42 de la Society for News Design, La Razón fue uno de los cuatro diarios mexicanos distinguidos. Entre los medios internacionales reconocidos están The New York Times, The Washington Post, National Geographic, Politico Europe y El País.

Por primera vez, en la página de la organización con sede en Estados Unidos se pueden encontrar las versiones en PDF de cada uno de los premiados, así como una ficha con el nombre del medio y la categoría en la que fue reconocido.

El dato: Desde su fundación en 1979, la SND promueve y premia lo mejor del diseño editorial periodístico; cuenta con más de mil miembros.