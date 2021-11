Así reaccionó Bad Bunny durante entrevista en inglés: "No entendí lo que dijiste" (VIDEO)

El cantante Bad Bunny se llevó la alfombra roja de los American Music Awards (AMAs 2021) cuando respondió de forma épica a una entrevista en inglés.

Bad Bunny es uno de los artistas del momento, así que su participación en los AMAs 2021 era una de las más esperadas.

Durante su paso por la alfombra roja del evento los entrevistadores le preguntaron a Bad Bunny cómo se sentía por las cinco nominaciones que tenía en los AMAs 2021, así como por cómo ha vivido la fama y el éxito en los últimos años.

Sin embargo, Benito Antonio Martínez no aparentó nada y les respondió de forma muy honesta a los entrevistadores: “Ammm...Te voy a ser bien claro no entendí lo que dijiste. I don't know understand what do you say”, dijo Bad Bunny.

aquí hay uno de benito

pic.twitter.com/9BL02sBjpI — Nena⁷⚡️ (@lipsyand) November 22, 2021

Así reaccionaron los fans de Bad Bunny

Benito Antonio siempre se ha caracterizado por ser muy transparente y fiel a él mismo, por lo que los seguidores del intérprete de “Safaera” aplaudieron la forma en la que respondió a la entrevista.

“Amamos Benito hablando español en un evento americano”, “Amo escuchar a Benito hablando 3 palabras y después se cansa y habla español”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios, ya que Bad Bunny no solo respondió en español en la alfombra roja, sino también cuando recibió su premio decidió dar su discurso en español.

amamos benito ocasio hablando español en un evento americana — tony (@_bunnytan) November 22, 2021

Puñeta, amo escuchar a Benito hablando 3 palabras y después se cansa y habla español bc same https://t.co/ev8g4qHan2 — 𝒷𝑒𝑒’𝓈 𝓀𝓃𝑒𝑒𝓈 (@_aaaaintlaurent) November 22, 2021

