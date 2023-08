Así reciben a Nicola Porcella en Perú; ¿sigue siendo el personaje más odiado?

Luego de participar en La Casa de los Famosos, Nicola Porcella se ha convertido en uno de los personajes más queridos por el público mexicano. El modelo llegó de Perú siendo uno de las personalidades más odiadas, por una serie de escándalos que durante el reality show se esforzó en desmentir.

A través de redes sociales, el integrante del Team Infierno, quien se ganó el corazón del público gracias a la mancuerna que hizo con Wendy Guevara, documentó su regreso al Perú, tierra que lo vio nacer y a la que acudió para celebrar el cumpleaños de su madre, Fiorella Solimano.

El peruano agradeció a la aerolínea que lo llevó hasta el país andino y a una azafata que se encontraba en el lugar: "Muy buen, vuelo, qué buen vuelo nos metimos", dijo Nicola al llegar a Perú.

Nicola Porcella llegó de madrugada al aeropuerto de Perú, por lo que no había muchos medios presentes. Fue un reportero de "Amor y Fuego", programa peruano, quien se acercó al integrante del Team Infierno para hacerle un par de preguntas.

"Definitivamente la clave de tu éxito fue esa conexión con Wendy Guevara", dijo el reportero, a lo que Nicola respondió: "No sabría si eso fue la clave del éxito o no, creo que fue siempre yo y jugar a ser yo, siempre lo dije, jugar a ser una persona trasparente".

El reportero le dijo al exhabitante de La Casa de los Famosos que él había dicho en repetidas ocasiones que sólo iba por unas semanas y que se había quedado hasta la final: "Iba por unas semanas y me quedé hasta el final. Y agradecerle a ustedes también porque sé que me han estado apoyando mucho. No pensé que me estaban apoyando acá en el Perú, y sé que de los pocos medios que empezó apoyándome y no se subió al carro después fueron ustedes", respondió el integrante del Team Infierno.

Por último, Nicola Porcella señaló que ve esta como una segunda oportunidad, ahora que tiene 35 años y que está mucho más maduro y que le tocó cuando. Sobre una visita a Perú con Wendy, el exhabitante de La Casa de los Famosos señaló que hoy es complicado por la apretada agenda que tienen ambos.

Síguenos en Google News

DGC