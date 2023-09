René Franco enciende la discusión en internet; pide no ser llamado 'cis-hombre'

Rene Franco volvió a la polémica luego de que hiciera unas incisivas declaraciones sobre la identidad de género en la plataforma social Twitter. El conductor se dedicó a contestar cada uno de los cometarios que los internautas lanzaron en su contra, al pedir que no fuera llamado "cis-hombre".

Luego de los incidentes que tuvieron lugar en la Cineteca Nacional, en los que estuvo involucrada la comunidad trans, Rene Franco decidió entrar en la conversación y lanzar u polémico tuit la mañana de este domingo 17 de septiembre.

Pidió que no lo llamen "cis-hombre" y pidió que no lo cosifiquen ni lo reclasifiquen: "Buenos días. Mi género es masculino. Soy hombre en el mundo binario de la naturaleza. Y rechazo, para mi, el termino 'cis-hombre'", escribió el conductor.

"'Cis' es una manera de no incluir a los hombres o mujeres en un club.

No me llamen 'cis'. No me cosifiquen, ni me re clasifiquen. Por mi propio derecho, me niego. ¡Feliz domingo!", apuntó René Franco, quien con esas palabras encendió la furia de cientos de internautas que no dudaron en responderle.

"Aquí vamos de nuevo. Ya no encuentras ni de qué forma llamar la atención. ¿Realmente era necesario esto? Fuera de los 2 minutos que tenías al día en La Casa de los Famosos nadie se acordaba de ti ni te llamaba cis", "Con el respeto que nos hemos tenido, cis es como nos referimos a la gente que no es como nosotrxs, ni modo que les dijéramos 'los normales' se necesita un término. De modo que sí, en efecto, es para excluirte de un 'club, pero es un club al que no perteneces, ¿cuál es la bronca?", son algunos de los comentarios de los internautas.

El conductor se tomó el tiempo de responder a casi todos los comentarios que se generaron tras la publicación, la mayoría criticando su postura.

Buenos días.

Mi género es masculino.

Soy hombre en el mundo binario de la naturaleza.

Y rechazo, para mi, el termino “cis-hombre.”

“Cis” es una manera de no incluir a los hombres o mujeres en un club.

No me llamen “cis.” No me cosifiquen, ni me re clasifiquen. Por mi propio… — RENE FRANCO (@ReneFranco) September 17, 2023

Síguenos en Google News

DGC