Revelan que La Bebeshita supuestamente se metió a fiesta de su exnovio y causó daños

Daniela Alexis, conocida como La Bebeshita, habría pasado por un mal fin de semana y es que de acuerdo con el periodista Gabo Cuevas, la exparticipante de Enamorándonos supuestamente asistió sin invitación a la fiesta de cumpleaños de su exnovio Brandon Castañeda.

Gabo Cuevas contó en su programa de Fórmula Espectacular que el fin de semana Brandon Castañeda tuvo una reunión en su departamento con motivo de su cumpleaños, a la que llegó La Bebeshita y la sacaron del lugar 20 minutos después.

“Brandon hizo una carne asada donde invitó a pocos amigos y pues que llega La Bebeshita a la fiesta donde no la invitaron y que 20 minutos después me la corren, que literalmente le dijo Brandon que no le parecía nada padre y aparte la comadre llegó con otras personas”, contó Gabo Cuevas.

La Bebeshita Especial

Asimismo, el periodista recordó que la cantante y el bailarín tuvieron un romance en Enamorándonos, el cual no terminó del todo bien.

Al parecer La Bebeshita habría causado daños en el lugar de la fiesta por 10 mil pesos: “Cuando se fueron, en enojo agarraron el gel antibacterial del edificio y lo empezaron a untar en el elevador, a tirarlo en el piso, y que le llega la multa a Brandon de 10 mil pesos, del nuevo edificio por los despapayes que hicieron”, dijo Gabo Cuevas.

¿Es cierto lo que contó Gabo Cuevas de La Bebeshita?

Hasta el momento Daniela Alexis no se ha pronunciado al respecto, pero cabe recordar que anteriormente Gabo Cuevas contó en el mismo programa sobre supuestos amoríos en Survivor México, los cuales fueron desmentidos por los propios participantes en diferentes entrevistas.