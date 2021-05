Survivor México 2021: Natalia Alcocer desmiente supuestos romances en la tribu Halcones

Natalia Alcocer de Survivor México 2021 desmintió que en la tribu Halcones hubiera romances entre los integrantes del equipo verde.

“Nada de noviazgos como se dice. Imagínate sin bañarte dos meses (te crees que) te va a gustar alguien. Allá adentro te imaginas apestosos donde nos contamos todo, donde nos reímos donde nos contamos de la novia, de la esposa, tú que crees que vamos a pensar en relaciones, en sexo, en un beso, para nada ”, dijo Natalia Alcocer en entrevista con La Razón.

La participante de Survivor México 2021 señaló que solamente fueron chismes de parte de Gabo Cuevas, a quien acusó de decir mentiras e involucrar hasta los familiares de los concursantes del programa.

“La verdad eso sí me enojó, no solamente se ha metido conmigo y dicho mentiras de mí, también ha dicho mentiras sobre mis compañeros, se ha metido con cosas que ni siquiera son parte del juego, el meter a una esposa, a una hija y no darse cuenta lo que provoca”, señaló Natalia también conocida como “La Vikinga”.

Gabo Cuevas fue el primer eliminado de Survivor México 2021, durante el programa de Fórmula Espectacular, afirmó que en los Halcones había romances entre tres participantes.

“Brissia me contó el tema de que en las noches existían movimientos raros entre Pablo Martí, Natalia Alcocer y Adianez Hernández y eso que Adianez es casada y me sacó de onda. Y la palma se movía, se movía, no sé, como que ahí hay pecado, eso me huele a infidelidad y a un trío cochino entre ellos”, dijo Cuevas.

Natalia señaló que pide respeto para las familias de los participantes y que no se involucren a los hijos y las esposas y esposos.

Natalia Alcocer habla sobre su papel en Survivor México 2021

La empresaria e influencer señaló que durante su participación en Survivor México 2021 pecó de ser honestas y recordó que recientemente le ofreció una disculpa a Bella de la Vega.

“Yo estoy super tranquila no fui doble cara, dije las cosas de frente, si de algo pequé fue de honesta, nunca dije una grosería, nunca traté mal a alguien y hasta ofrecí una disculpa porque también es válido que mi sinceridad pueda ofender a alguien, pero no quiere decir que sea bullying y yo te digo las cosas como son”, contó la conductora.

En cuanto a su eliminación dijo que le “salió el tiro por la culata”, ya que ella se había propuesto para ir al Juego de la Extinción.

“Los juegos de extinción son un volado, bien valiente levanté la mano, pero si me quedé con ganas de dar mucho más, tenía ganas de demostrarme a mí”, dijo.

Natalia mencionó que con su salida se demostró la teoría que tenían de que los Halcones no podían seguir siendo 11.

“Creo que se comprobó el día de ayer que lo hicieron increíble y conforme vayan saliendo integrantes se va a notar que el equipo va a jugar mucho mejor, empiezan a pasar más seguido y empiezan a agarrarle la maña a los juegos”, indicó.