Survivor México 2021: Revelan supuesta infidelidad de 3 participantes de Halcones

Gabo Cuevas, exparticipante de Survivor México 2021, reveló que tres integrantes de Halcones están involucrados en supuestas infidelidades.

A través del programa Fórmula Espectacular Gabo Cuevas dijo que Brissia, la última eliminada de Survivor México 2021, le contó sobre unas situaciones extrañas que se presentaba en todas las noches en el campamento entre Pablo Martí, Natalia Alcocer y Adianez Hernández.

“Brissia me contó el tema de que en las noches existían movimientos raros entre Pablo Martí, Natalia Alcocer y Adianez Hernández y eso que Adianez es casada y me sacó de onda. Y la palma se movía, se movía, no sé, como que ahí hay pecado, eso me huele a infidelidad y a un trío cochino entre ellos”, dijo Cuevas durante la emisión del programa.

El periodista de espectáculos que concursó en Survivor México 2021 dijo que esta versión fue confirmada por Bella de la Vega. “También Bella de la Vega me lo contó, que Natalia siempre le tiraba la onda a Pablo, siendo Pablo un hombre casado”, dijo.

Sin embargo, hasta el momento esto no ha sido confirmado, y en el programa tampoco se han evidenciado parejas.

En días pasados circuló el rumor de que Sargento estaba con Kristal Silva, sin embargo, los sitios de spoilers desmintieron esta información y señalaron que el capitán de los Jaguares está pensando todo el tiempo en su esposa e hijo.

Piden enfocarse en la competencia de Survivor México 2021

Los fans del programa han acabado con dichos de este tipo y consideran que el público debe enforcarse en el rendimiento y todo lo que ocurre alrededor de la competencia.