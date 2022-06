Revelan que en Internet venden fotos de la boda de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez por $50 mil

La boda de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez es uno de los acontecimientos más esperados, sin embargo, la pareja se ha mantenido hermética sobre los detalles de su unión matrimonial.

El periodista Alex Kaffie reveló, en su columna “Sin lisonja”, que en Internet se están ofreciendo fotos de la boda de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez por 50 mil pesos.

Alex Kaffie contó que fue contacto por Instagram por una persona que le ofreció venderle 25 imágenes de la boda de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

“Le cuento que fui contactado, a través de mensaje directo de Instagram, por una persona que está vendiendo 25 fotografías del casamiento de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez. A través de un archivo que caducó a los diez minutos que lo descargué (abrí) pude ver las instantáneas que, por lo cercano de las tomas, deduzco tomó alguno de los asistentes al casamiento (y es que no fueron capturadas con eso que los fotógrafos llaman telefoto).”, señaló el periodista.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se fueron a casar a Europa Foto: Especial

“El o la traficante de las imágenes me pedía cincuenta mil por ellas. No compré las fotos, pues no tengo ese dinero (y si lo tuviera no lo gastaría en eso)”, añadió Alex Kaffie.

Además, el periodista señaló que aunque las imágenes que descargó en estaban en baja resolución pudo apreciar la felicidad de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez en la celebración. Dijo que le llamó la atención que en las fotos no se observó la presencia de Kristal Silvia y Alejandro Gou.

“Pese a que las imágenes me llegaron en baja resolución y algo pixeleadas (distorsionadas) observé una felicidad descomunal en los contrayentes. Novia y novio están rodeados de una veintena de personas entre las cuales a la única que reconocí es a Laura G. Un dato que no es importante, pero quiero compartirle es que en los retratos que miré no aparecen ni Kristal Silva ni Alejandro Gou. Ni la coconductora de Venga la Alegría ni el productor de teatro, que presumen ser muuuuuuuuuy amigos de los recién casados, salen en las fotos. El o la traficante de las imágenes me pedía cincuenta mil por ellas. No compré las fotos, pues no tengo ese dinero (y si lo tuviera no lo gastaría en eso)”, dijo.

KR