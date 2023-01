Revelan que Piqué sí le rogó llorando a Shakira para que regresara con él

En su canción que hizo con Bizzarap, Shakira señaló que Piqué le había rogado llorando para que volviera con él, luego de que se ventiló que le era infiel con Clara Chía. Muchos pensaban que eso era parte de la tiradera, pero se reveló que sí sucedió.

“Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores y me supliques”, es lo que canta Shakira en su canción con Bizzarap, estrofa que sí está basada en hechos reales.

Así lo afirmó el periodista español Jordi Martin, el paparazzi del Gordo y la Flaca, quien recientemente también ventiló que Piqué le paga las cirugías estéticas a Clara Chía.

El experto en chisme señaló que fue en mayo de 2022, un mes de haberse separado, que Piqué fue a buscar a Shakira en su casa, lugar en el que le rogó entre llantos para que volviera con él.

Los lloriqueos del futbolista sólo sirvieron para que Shakira lo terminara definitivamente y le diera material para humillarlo mundialmente con su mega éxito.