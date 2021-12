Revelan que Sarita Sosa busca divorciarse, pero su esposo quiere la mitad y la amenaza

Sarita Sosa, hija de José José, quiere divorciarse de su esposo Yimmy Ortiz, pero al parecer él busca quedarse con la mitad de los bienes de la hija del “Príncipe de la canción”, así lo dio a conocer la revista TVNotas.

La publicación publicó una entrevista con un amigo de la pareja y reveló que existen problemas entre Sarita Sosa y Yimmy Ortiz debido al dinero.

“Las cosas se les han salido de las manos, sobre todo a Sarita, pues esto le ha traído fuertes problemas con su esposo, Yimmy Ortiz, principalmente por cuestiones de dinero. Se dijo que ella ya estaba cansada de mantenerlo y que se quería separar de él, y es verdad, ahorita la situación entre ellos ya es insostenible, no se soportan y ¡están viviendo un infierno!”, señala el amigo de Sarita Sosa y Yimmy Ortiz.

Esposo de Sarita Sosa quiere la mitad de los bienes

De acuerdo con la revista Sarita Sosa ya no aguanta a Yimmy Ortiz y lo ha corrido varias veces de la casa, pero él no quiere dejarla tan fácil y quiere la mitad de los bienes.

“Pues Sarita ya lo ha corrido varias veces de la casa; sin embargo, ahora Yimmy, quien siempre había sido muy tranquilo y aguantó las humillaciones de su esposa, llegó a su límite y no se la va a dejar tan fácil, le está poniendo condiciones… Yimmy ya le dijo que se separan, pero a cambio de que ella le dé la mitad de todo lo que tiene”, revela la fuente de TVNotas.

Sin embargo, a Sarita Sosa no le pareció y no piensa darle nada a Yimmy, pero la amenzó. “Que está loco, que no piensa darle ni un peso, que al contrario, él tendría que mantenerlas a ella y a su nena, pero Yimmy no se quedó callado y se atrevió a chantajearla y amenazarla.

Le dijo que él sabe muchas cosas que ella ha ocultado sobre los últimos meses de vida de su padre y que está dispuesto a revelarlo”, señala la publicación.

