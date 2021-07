Rey Grupero vuelve a dejar plantada a Curvy Zelma ¿Lo expulsan de Quiero cantar?

El Rey Grupero volvió a dejar plantada a Curvy Zelma en su presentación del programa de talento “Quiero cantar”.

La exparticipante de Survivor México iba a cantar un tema a dueto de Pinpinela, sin embargo, su compañero el Rey Grupero, por tercera vez, la dejó plantada y ella se mostró muy molesta, pues tuvo que interpretar la canción junto con Patricio Borgetti.

“Le di mi cariño, mi confianza y me traicionó. Esa es la verdad. Ha estado él de fiesta, yo he estado ensayando. No es fácil para ninguno de los dos, sin embargo, me parece que ahora sí ya es una grosería”, dijo Curvy Zelma.

Ahora la conductora está en busca de un nuevo compañero que pueda sustituir a Rey Grupero, a través de las redes sociales Curvy pidió a sus seguidores que envíen un video para demostrar que pueden ser el compañero ideal de la exparticipante de Survivor México en Quiero Cantar.

¿Rey Grupero fue despedido de Quiero Cantar?

De acuerdo con el programa de Fórmula Espectacular del día 15 de julio existe la posibilidad de que el Rey Grupero fuera despedido del reality show de “Venga la Alegría”, pues la producción no estaba feliz con la falta de compromiso de su parte.

Sin embargo, hasta el momento la producción de Venga La Alegría no ha dicho oficialmente que el youtuber esté despedido o haya sido eliminado de la competencia.