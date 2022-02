Roberto Palazuelos se disculpa tras declarar que ajustará cuentas contra críticos

El precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo, Roberto Palazuelos, afirmó que habló con la dirigencia de su partido y reconoció que se equivocó al declarar que cuando sea titular del ejecutivo ajustará cuentas contra aquellos que lo difaman, por lo que se disculpó.

"He platicado con la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano y entiendo que, de ninguna manera, el Gobierno de Quintana Roo ni ningún otro deban ser usados para hacer ajustes de cuentas", señaló en un comunicado.

También mencionó que está luchando por cambiar su estado y que está recibiendo ataques del sistema, por lo que cometió un error en una declaración: " Quiero que el poder público sirva para que nadie viva injusticias ni calumnias . Para que el sistema trabaje para la gente y no en perseguir adversarios políticos".

Agregó que siendo gobernador o no, tiene derecho de interponer demandas contra quienes lo difamen. "Soy un hombre de leyes, respetuoso del derecho y lamento que se haya malinterpretado por lo que reitero una sincera disculpa ", añadió.

Miembros de MC critican declaraciones de Palazuelos

El mensaje de Roberto Palazuelos llegó luego de que miembros de Movimiento Ciudadano criticaron sus palabras en un programa de televisión donde respondió a las acusaciones de una extrabajadora de uno de sus hoteles, quien aseguró que el empresario recicla las sobras de comida del restaurante del inmueble.

Palazuelos aseguró a De Primera Mano que dicha mujer ya lo intentó demandar en el pasado, pero perdió y que sus declaraciones se trataron de una "guerra sucia" que busca lastimar su imagen.

"Esas son patadas de ahogado. A mí ninguna guerra sucia me va a parar y todas esas gentes que están difamándome, que están diciendo cosas, yo estoy apuntando, eh, no crean que no estoy apuntando. Ya llegará el momento, cuando yo sea titular del ejecutivo, que ajustemos cuentas ", declaró el actor.

Por tal razón, la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, mencionó en sus redes que es gravísimo que el precandidato por la gubernatura de Quintana Roo, amenace con un ajuste de cuentas a una mujer que defendió sus derechos laborales. "Es inadmisible amenazar con usar un eventual poder como gobernador para tomar venganzas personales", resaltó.

Es gravísimo que Roberto Palazuelos amenace con un "ajuste de cuentas" a una mujer que defendió sus derechos laborales.

Es inadmisible amenazar con usar un eventual poder como gobernador para tomar venganzas personales. — Patricia Mercado (@Pat_MercadoC) February 4, 2022

También, el coordinador de los diputados del partido, Jorge Álvarez Máynez, escribió un tweet en el que dijo que el poder no es para ajustar cuentas y que las revanchas personales no son justicia . "Hay que dejárselo claro a los candidatos y a un presidente que persigue a quienes piensan distinto con los instrumentos del poder público (…). Estamos obligados a ser distintos", sostuvo.

Por su parte, el precandidato a la gubernatura de Quintana Roo escribió antes de su disculpa: "Veo con sorpresa que se desvirtúa una declaración que di ayer. Nunca atentaría contra la libertad de expresión de nadie. Sin embargo, tengo el derecho, como todos, de llevar ante la justicia a quien me calumnie. Para esto están las leyes, para respetarlas y hacerlas valer”, expuso Palazuelos en su mensaje.

Veo con sorpresa que se desvirtúa una declaración que di ayer. Nunca atentaría contra la libertad de expresión de nadie. Sin embargo, tengo el derecho, como todos, de llevar ante la justicia a quien me calumnie. Para esto están las leyes, para respetarlas y hacerlas valer. — Roberto Palazuelos (@robpalazuelos) February 4, 2022

