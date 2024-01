Salma Hayek recuerda ardiente escena de 'Son Como Niños' con el actor recién fallecido Alec Musser

Este fin de semana, se anunció la muerte de Alec Musser, quien participó en la película de Son Como Niños y falleció a los 50 años de edad de manera repentina. El artista compartió el foro de la popular cinta junto a grandes actores del cine americano e internacional, como Adam Sandler y Salma Hayek.

La mexicana no pasó por alto el lamentable fallecimiento de su compañero de profesión, por lo cual aprovechó un espacio para publicar a través de sus redes sociales un corto video en el cual podemos recordar una de las escenas más cómicas de la película de Son Como Niños, en la cual tanto la actriz como Musser participan y son el foco de atención. Junto con el clip, la productora escribió un poco con respecto al personaje: "era muy dulce, profesional y totalmente hilarante. Su partida temprana me rompe el corazón. Me siento tan bendecida de haberlo conocido" expresa para dar sus condolencias posteriormente a la familia y seres queridos del personaje por igual.

Una noticia muy triste, ha fallecido a la edad de 50 años el actor y modelo Alec Musser.



Seguro lo recuerdas por su icónica aparición en la película "Son Como Niños" el chico de la voz finita de "saskatchewan"



Descansa en paz pic.twitter.com/laXH3uBOwE — Revista Poder (@RevistaPoderMx) January 15, 2024

La cómica escena entre Salma Hayek y Alec Musser

Esta escena es bastante popular, al ser uno de los momentos más recordados por el público en general. En los fotogramas, podemos ver a un grupo de mujeres (esposas de los protagonistas) liderados por Salma Hayek, quienes se encuentran en un parque acuático cuando ven a lo lejos a un hombre con un ajustado bañador negro que cuenta con un increíble físico.

Enseguida, todas se encuentran atraidas visualmente por él; sin embargo, el encanto termina cuando se acerca y las saluda, les pregunta de donde vienen y señala que él es de una provincia en Canadá llamada Saskatchewan. Los gracioso en la escena es la elevada voz del personaje, la cual no concuerda en lo absoluto con el rostro o el cuerpo del actor. Las mujeres se encuentran sin palabras antes de soltarse a reir debido a esto.

¿Cómo murió Alec Musser?

El actor era también fisicoculturista, por lo cual su muerte causó sorpresa y desconcierto. Por el momento, se desconoce el motivo de la repentina muerte del actor, quien parecía encontrarse sano, ya que se desconocía que padeciera de alguna enfermedad, aunque la mujer del actor sospecha que su fallecimiento tuvo algo que ver con el Covid.