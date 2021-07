Sammy ya tenía una dosis de la vacuna COVID y se contagio en la CDMX, afirma mánager

Sammy Pérez se debate entre la vida y la muerte a causa del COVID y ante ello ha surgido nueva información respecto al caso del comediante, pues su mánager dio a conocer que ya tenía una dosis de la vacuna.

En entrevista con el programa “Hoy”, Erick de la Paz, mánager de Sammy, reveló que el humorista ya había recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID:

“Lo que él me había dicho es que ya estaba con la primera dosis, de ahí Sammy nunca presentó ningún síntoma; no estaba enfermo de nada. Tuvo una operación hace años, pero no era una persona que padeciera enfermedades”, expreso.

Asimismo, dijo que Sammy se pudo haber contagiado en la CDMX, durante un evento laboral:

“Hace semana y media tuvo unos compromisos, hizo el viaje a la Ciudad de México, yo creo que fue en ese lapso el contagio”, dijo.

Esto le harán a Sammy en el Hospital

Erick de la Paz aseguró que Sammy ya está sedado por la condición en la que están sus pulmones y agregó que lo van a “voltear” en el hospital.

“Sammy se encuentra boca abajo, lo van a voltear, es un proceso delicado. Sabemos que es muy fuerte, siempre ha salido adelante”, explicó.