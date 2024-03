Scorpions cancela presentación en el Vive Latino 2024 por esta razón ¿Quién los sustituye?

La banda de rock alemana Scorpions canceló su presentación en el Vive Latino 2024 a una semana de que se realice el evento musical.

La agrupación, famosa por interpretar temas como “Still loving you” o “No one like you”, emitió un comunicado para informar que el motivo por el que no podrán tocar en el festival de música es por problemas de salud del vocalista Klaus Meine.

“La razón por la que hemos tenido que cancelar es porque recientemente me sometí a una cirugía compleja de la columna y mis médicos pensaban que estaría mejor y volvería de pie a tiempo para el espectáculo. Estoy avanzando bien con mi rehabilitación, pero lamentablemente no me he recuperado como se esperaba y después de hablar con mi equipo, me informan que, un tiempo de vuelo de 12 horas a 200 metros de altura es difícil para cualquiera y yo no estoy lo suficientemente bien para viajar y darles el espectáculo que todos merecemos”, se lee en el comunicado.

Finalmente, Klaus se disculpó con los fans mexicanos por las molestias que causó su anunció, así como para los promotores y organizadores del eveto.

¿Quién sustituye a Scorpions en el Vive Latino?

Billy Idol es quien sustituye a Scorpions en el Vive Latino, pues el festival de música ya anunció que el legendario músico se sumará al cartel del evento para participar. Se prevé que se presente el 16 de marzo, el mismo día que estaba programada la presentación de la agrupación alemana.

Los fans están molestos y piden reembolso, pues Scorpions es la segunda banda que se baja del Vive Latino, la primera fue Paramore.

“No mmn que esta es la sustitución de Scorpions”; “Mejor denme mi reembolso”, “Ahora sí amerita reembolso. Canceló Paramore y Scorpions, gracias a ellos vendieron boletos”, “Mejor nadota”, fueron algunos de los comentarios de los fans.

Sin embargo, hubo algunos que estuvieron complacidos con el cambio, pese a que Billy Idol se presentó recientemente en el caótico festival Hell and Heaven en Toluca.