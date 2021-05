"Selena, la serie": Ella es Edna Garagui, la diseñadora mexicana que colaboró en el programa

“Selena, la serie” es una de las producciones más esperadas de Netflix y una diseñadora mexicana colaboró en la elaboración del vestuario de la producción que narra la vida de la “Reina del Tex-Mex”.

Se trata de Edna Garagui, quien hizo los tocados y velos de novia que lucen los personajes de Selena y Suzette Quintanilla en uno de los episodios de la “Selena, la serie”.

La joven diseñadora cuenta con una sólida carrera en la industria de la moda, estudió la Licenciatura en Diseño de Modas y se tituló con Mención Honorífica, además también trabajó con el maestro Matthieu Tardán, nieto de Carlos Tardán, quien fue el fundador de los sombreros Tardán y cursó la especialidad en tocados y sombreros con técnicas artesanales en la Academia ISA en Madrid.

En el año 2015 fundó su marca de tocados que lleva su nombre y gracias a la calidad de su trabajo fue seleccionada para recrear los tocados de novia que usan Selena y Suzette en uno de los capítulos que revive la boda de la hermana de la “Reina del Tex-Mex”.

Edna Caragui cuenta que fue en septiembre pasado cuando la producción a cargo del vestuario de la “Selena, la serie” la contactó para que realizara las piezas.

“Me pidieron hacer las réplicas del tocado de Selena y de su hermana Suzette. La idea fue apegarnos lo más posible al diseño original. Lo que se buscaba era que el material fuera muy parecido, pero ellos (producción) se encargaron de buscar el material que estaban deseando que se viera”, dijo Edna Garagui en entrevista con La Razón.

Para realizar los tocados que aparecen en “Selena, la serie”, la diseñadora se tardó una semana en elaborarlos para que quedaran lo más parecidos a los que la cantante y su hermana usaron en la vida real.

Además, detalló que una de las partes más complejas a la que se enfrentó para desarrollar las piezas fue crear el volumen de los velos. “Es un reto que se vea bonito y que lo soporte la cabeza, hay que pensar que no se le caiga fácilmente, invertí tiempo en que tuviera un buen soporte”, mencionó.

Garagui, quien ha hecho tocados para personalidades como Marta Sahagún y Ana Fusoni, contó que, en un principio, cuando la producción a cargo del vestuario la contactó, no sabía que se trataba para la serie de Netflix, sino que solamente tenía conocimiento que se trataba de un programa sobre Selena Quintanilla.

“De repente salió el tráiler y me da mucha ilusión que realmente fueron del agrado y que se llevaron a cabo. Yo no sabía que iba a ser para Selena de Netflix, solo sabía que iba a ser para Selena, pero no para esa serie, me entero mucho después”, narró.

Edna Garagui tiene su tienda en línea y además cuenta con dos puntos de venta en la colonia Roma en las que ofrece sus tres líneas de tocados que son: citadinos, para el día a día desde un broche hasta una diadema; la línea extraordinaria que son tocados para gala y la línea de nupcias.