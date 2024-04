Shannen Doherty asegura estar lista para morir; así planea sus últimos días y vende sus pertenencias

Shanen Doherty ha revelado que el cáncer de mama que padece desde el 2015 no ha dejado de avanzar a pesar de que por años ha enfrentado la enfermedad con tratamientos médicos. La actriz de Hechiceras aseguró que se encuentra que el padecimiento mortal se encuentra en etapa cuatro, motivo por el cual "espera morir", aunque estp solo le ha motivado a vivir lo mejor que puede el tiempo que le queda junto a su madre, Rose.

"Mi prioridad en este momento es mi mamá. Sé que será difícil para ella si yo muero antes que ella", comenzó explicando la actriz en su podcast Let's Be Clear. "Como va a ser muy difícil para ella, quiero que otras cosas sean mucho más fáciles. No quiero que ella tenga un montón de cosas con las que lidiar. No quiero que tenga cuatro unidades de almacenamiento llenas de muebles".

Así se prepara Shanen Doherty para morir

Doherty, de 52 años, aseguró que comenzó a revisar sus pertenencias para donar y vender antiguedades y otros artículos que coleccionó a lo largo de los años "por si acaso". "Estábamos en Tennessee y estaba empacando uno de los lugares allí. Fue realmente difícil y muy emotivo porque, hasta cierto punto, sentí que estaba renunciando a este sueño de construir esta propiedad, construir una casa para mí y una casa para mi mamá y luego ampliar el granero" relató.

"Estaba empacando y comencé a llorar... Sentí que estaba renunciando a un sueño y... ¿qué significó eso para mí? ¿Significaba que estaba renunciando a la vida? ¿Significaba que estaba tirando la toalla?", señaló "Y mi mamá estaba allí y me dijo: 'No te deshagas de este lugar, está bien. No es necesario y puedes seguir adelante.' Dije: 'Sí, absolutamente puedo. Todavía puedo vivir mi sueño de ayudar a los caballos. Todavía puedo vivir ese sueño participando realmente en rescates que son mucho más capaces de lograrlo" prosiguió.

Shannen Doherty tears up while sharing how she's "downsizing" her possessions amid her continued battle with cancer. pic.twitter.com/1UU0BK1Od8 — Access Hollywood (@accesshollywood) April 2, 2024

¿Por qué Doherty vende sus cosas antes de morir?

"Me permite hacer más viajes porque gano dinero, lo vendo. Luego puedo construir diferentes recuerdos y construir recuerdos con las personas que amo" explicó Shanen Doherty sobre el motivo por el cual ha comenzado a vender sus pertenencias. "Puedo llevar a mi mamá de vacaciones, porque tengo todo este dinero extra para jugar y no estoy indagando en el dinero que está en mi patrimonio y que me asegurará que todos en mi vida estén atendidos una vez que esté muerta" señaló. Así es como la actriz se prepara para morir.