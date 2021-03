Silvia Pinal recibe segunda dosis de vacuna COVID

Parece ser que doña Silvia Pinal es muchísimo más afortunada que su congeneracional Enrique Guzmán, pues a diferencia del cantante la actriz ya se aplicó la segunda dosis de la vacuna antiCOVID.

Fue el pasado 10 de marzo cuando Silvia Pinal acudió a Tlalmanalco, Estado de México, para inocularse con la primera dosis de la vacuna; incluso su presencia llamó la atención de residentes y ajenos pues ella vive en la CDMX.

Fue a través de la cuenta de Twitter de la Universidad Intercultural del Estado de México que se dio a conocer que la primera actriz había sido vacunada.

Estudiantes de la licenciatura en #SaludIntercultural plantel Tepetlixpa, atendieron a la Actriz Silvia Pinal, durante su proceso para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID. #SomosUIEM pic.twitter.com/TPngR2pybo — Universidad Intercultural del Estado de México (@UIEMOficial) March 29, 2021

“Estudiantes de la licenciatura en #SaludIntercultural plantel Tepetlixpa, atendieron a la Actriz Silvia Pinal, durante su proceso para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID”, fue el mensaje de la casa de estudios, junto a un par de fotos de la artista.

Silvia Pinal rompe el silencio

En entrevista con medios de comunicación, Silvia Pinal reveló lo acontecido cuando fe captada recibiendo la primera dosis dela Vacuna antiCOVID.

“No me fui a vacunar, yo fui de trabajo y ahí de colada me metieron en la vacuna. La primera me la pusieron hace tiempo y esta vez yo creo que ya es la última, me va muy bien”, dijo.